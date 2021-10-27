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مقترح برلماني بتعميم تطبيق لقاح كورونا في كافة الوزارات والقطاع الخاص

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مقترح برلماني بتعميم تطبيق لقاح كورونا في كافة الوزارات والقطاع الخاص مقترح برلماني بتعميم تطبيق لقاح كورونا في كافة الوزارات والقطاع الخاص

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تقدم النائب أيمن محسب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تعميم التطبيق الإلكترونى للموبايل (Egypt Health Passport) في كافة الهيئات والوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع والقطاع الخاص بكافة هيئاته ومؤسساته لمعرفة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح دون غيرهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة أطلقت التطبيق سالف الذكر ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، وذلك من خلال إدخال بيانات المسافرين ومن ثم يتم معرفة موقف الشخص من اللقاح سواء حصل على جرعة واحدة أو جرعتين أو لم يحصل على اللقاح في الأساس ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذه الخطوة تساهم بقوة في معرفة وحصر كافة الأشخاص سواء الحاصلين على اللقاح أو لأ، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد وتأتى في إطار التوسع في استعمال المنظومة الرقمية والميكنة.

وأشار محسب، إلى أن هذا المقترح بدوره سيساهم بقوة في تطبيق قرار الخاص بأنه اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، ستمنع المؤسسات الحكومية دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا منشآتها، وأن القرار الجديد سيطبق أولا على موظفي الحكومة، الذين لن يسمح لهم بدخول أماكن عملهم دون التطعيم اعتبارا من 15 نوفمبر، أو تقديمهم ما يفيد بحصولهم على نتيجة سلبية لاختبار PCR كل أسبوع، ولهذا فإن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت والدقة المتناهية في الوقوف على الحصول على اللقاح وعمل حصر شامل ودقيق لكافة المواطنين.

المصرى اليوم

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