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بدءًا من اليوم.. «السكة الحديد» تعيد تشغيل عدد من القطارات

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بدءًا من اليوم.. «السكة الحديد» تعيد تشغيل عدد من القطارات بدءًا من اليوم.. «السكة الحديد» تعيد تشغيل عدد من القطارات

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قررت هيئة السكة اعتبارا من اليوم الأربعاء إعادة تشغيل عدد من القطارات وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث القطارات.

وأوضحت السكة الحديد أن القطارات التي تمت إعادة تشغيلها هي كالتالي:

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 297 ركاب طنطا/ المنصورة بعدد 7عربات محسنة والمقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 7:45.

- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 52 ركاب المنصورة/ طنطا بعدد 7عربات محسنة والمقرر قيامه من محطة المنصورة الساعة 11:30.

- تعديل تركيب قطار 1109 سياحي الفيوم/ الإسكندرية بعدد 2 عربة ثانية مكيفة وعدد 8 عربات تحيا وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 568-569 سياحي الإسكندرية/ دمياط بعدد 2عربة ثانية مكيفة وعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 40 ركاب المنصورة/ طنطا بعدد 7 عربات محسنة وبجدوله الحالي.

واعتبارا من يوم 28/10/2021

- تعديل تركيب قطار 964 سياحي دمياط/ القاهرة بعدد 2 عربة ثانيه مكيفة وعدد 8 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

كما تم تعديل مواعيد بعض القطارات وهي:

- تعديل ميعاد قطار 50 ركاب دمياط/ طنطا ليقوم الساعة 8:00 ويصل الساعة 12:00.

- تعديل ميعاد قطار 51 ركاب طنطا/ المنصورة ليقوم الساعة 7:00 ويصل الساعة 8:35.

المصرى اليوم

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