باحث في شؤون الأمن القومي: محور الضبعة محور أساسي في مجال التنمية

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قال محمود محي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضرب مثلا بأن المتابعة أساس النجاح وذلك خلال تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح محي الدين خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي يستدعي المسؤولين قبل تنفيذ المشروعات للاطلاع على مشاكلهم قبل أن يتدخل بشكل مباشر لحلها ثم تأتي الزيارات الميدانية المفاجئة على مواقع تنفيذ المشروعات.

ولفت الباحث السياسي خلال استضافته على قناة صدى البلد، إلى أن محور الضبعة على سبيل المثال محور أساسي في مجال التنمية في المستقبل، مضيفا أن المصريين يعيشون على ست بالمئة من مساحة مصر الفعلية لذلك يتم تنفيذ محاور وطرق جديدة لخلق مجتمعات تنموية جديدة على أطراف الدولة خارج منطقة دلتا النيل.