ديجيتال ميديا سيرفيسز (DMS) تفوز بالتمثيل الإعلاني الحصري لمنصة "ڤيو" الرائدة لبث الفيديوهات الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت منصة "ڤيو"، خدمة بث الفيديوهات حسب الطلب (OTT) الرائدة إقليمياً من مجموعة "بي سي سي دبليو ميديا" (PCCW Media)، و"مجموعة شويري" عن تعيين "ديجيتال ميديا سيرفيسز" (DMS)، الذراع الرقمية لمجموعة شويري، كممثل إعلاني حصري لمنصة "فيو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيشهد التعاون الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2021 تقديم "ديجيتال ميديا سيرفسيز" الدعم لمنصة "ڤيو" المجانية لبث الفيديوهات، وتعزيز تطورها المستمر كوسيلة إعلانية مفيدة للعلامات التجارية والمعلنين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال روهيت ديسيلفا، المدير التنفيذي لڤيو الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، في تعليق على هذا التعاون وما يحمله من إمكانات: "ينبع نمو "ڤيو" مما تقدمه من محتوى مميز، إلى جانب خبرتها الواسعة في مجال اختيار وتقديم المحتوى الممتاز، كما يتضح من حضورها الثابت ضمن منظومة الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع زيادة إيراداتها خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 47% على أساس سنوي، مع وصول عدد المستخدمين النشطين شهرياً إلى 49.4 مليون، مع أكثر من 7 ملايين حساب مدفوع في جميع الأسواق. يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة شويري وفريق "ديجيتال ميديا سيرفسيز" لتسريع نمو خدمات بث الفيديوهات عند الطلب المدعومة بالإعلانات على منصة "ڤيو" في المنطقة، ونعتقد أننا قادرون من خلال التعاون مع "ديجيتال ميديا سيرفسيز" على المساهمة بشكل كبير في جعل الفيديوهات الرقمية المختارة والملائمة للعلامات التجارية جزءاً أساسياً وجوهرياً من نقاشات الميزانيات الإعلانية الرقمية في المنطقة".

ومن جانبه قال زياد خمّار، مدير العمليات في "ديجيتال ميديا سيرفيسز": "شركة ديجيتال ميديا سيرفيسز معروفة بريادتها في مجال إعلانات الفيديو واستثمارها في هذا المجال في العقد الماضي، وبالتأكيد ستؤدي إضافة "ڤيو" إلى قائمة عملائنا للارتقاء بإعلانات الفيديو في المنطقة، ونحن متحمسون لهذه الخطوة، خصوصاً مع ما تتمتع به هذه المنصة من حضور مميز في عدة دول، مثل السعودية ومصر والإمارات. نحن واثقون من أن المعلنين سيرحبون بمنصة "ڤيو" وما تتمتع به خدماتها لبث الفيديوهات الترفيهية حسب الطلب من وضعية تجارية مميزة في منقطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. غايتنا هي مواصلة تنمية فرصنا التجارية وتعزيز خدمات إعلانات الفيديو التي نقدمها للمعلنين، خصوصاً خلال المواسم المهمة، مثل شهر رمضان المبارك".

ويذكر أن "ڤيو" اكتسبت قاعدة مستخدمين كبيرة وسريعة النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من خلال عرض المحتوى المتنوع من مختلف الأنواع، وتقديم المحتوى العربي والآسيوي المعروف. و"ڤيو" هي واحدة من خدمتي بث فيديوهات حسب الطلب فقط في المنطقة تقدمان محتواهما بشكل مجاني، وتتمتع بمكتبة واسعة من المحتوى الأصلي من إنتاجاتها، ما يجعلها منصة مثالية للمعلنين الراغبين بالوصول إلى مجموعة أوسع وأكثر تفاعلاً من الزبائن.