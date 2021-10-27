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أرباح سابك للمغذيات الزراعية تقفز 203.5% بالربع الثالث لارتفاع المنتجات

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أرباح سابك للمغذيات الزراعية تقفز 203.5% بالربع الثالث لارتفاع أسعار المنتجات أرباح سابك للمغذيات الزراعية تقفز 203.5% بالربع الثالث لارتفاع المنتجات

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية الأولية لشركة سابك للمغذيات الزراعية تحقيقها قفزة بصافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 203.5% على أساس سنوي, كما ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 44.3%.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة اليوم الأربعاء على "تداول" فقد بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 1.206 مليار ريال مقابل 397.53 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعزت الشركة القفزة في صافي الربح إلى 3 عوامل منها ارتفاع متوسط بيع منتجات الشركة، مبينة أنه حد من أثر هذا الارتفاع ارتفاع تكلفة المبيعات.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 144.62% بعدما وصلت إلى 2.206 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ902.13 مليون ريال بالربع نفسه من عام 2020.

أما على صعيد أرباح الشركة بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد حققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 132.38% ليصل صافي أرباحها إلى 2.465 مليار ريال مقابل 1.060 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت الشركة قد قفزة بصافي الأرباح بالربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات ليصل إلى 836.13 مليون ريال، مقابل 359.8 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع 132.4%.

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مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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