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بعد عامين من السرقات بالأردن.. اللص المقنع في قبضة الأهالي

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بعد عامين من السرقات بالأردن.. اللص المقنع في قبضة الأهالي بعد عامين من السرقات بالأردن.. اللص المقنع في قبضة الأهالي
كان يختار أغرب المسروقات.. ولا يتمكن أصحابها من الإبلاغ

بعد عامين من السرقات بالأردن.. اللص المقنع في قبضة الأهالي

ألقى سكان إحدى المناطق في الشونة الجنوبية بالأردن، الثلاثاء، القبض على لص مقنع نفّذ عددًا من السرقات على مدى عامين.

اللص الذي اشتهر في تلك المنطقة بلقب "اللص المقنع" كان ينفذ عمليات سرقة بطريقه غريبة؛ حيث كان يرتدي قناعًا ويسرق المنازل ليلًا لكنه يختار المسروقات غير القانونية "مثل الأسلحة والمعدات العسكرية" حتى لا يتمكن أصحابها من إبلاغ الأمن كما كان يُقدِم على حرق المنازل التي يسرقها؛ لإخفاء آثاره؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وحسب سكان المنطقة، فبعد عامين من السرقات نصَب الأهالي كمينًا للص، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، واعترف بقيامه بسرقة العشرات من المنازل.

ولم يتقدم أي شخص للأجهزة الأمنية ببلاغ بسبب طبيعة المسروقات؛ إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديوهات تُصَور اللص وهو يتعرض للضرب ويرتدي القناع وبجانبه جزء من المسروقات؛ وهذا حرّك الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق في الحادث.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أنه يجري التحقيق في تم تداوله اليوم وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص قاموا بربط شخص والاعتداء عليه، بسبب قيامه بالسرقة؛ بحسب ادعاء المعتدين.

وأكد أنه لم ترد لغاية أية شكوى رسمية متعلقة بذلك الفيديو من قِبَل المجني عليه، والذي تم تحديد هويته ومكان تواجده، وتَبين أنه بصحة جيدة وتم استدعاؤه للاستماع لأقواله وتحديد كل المتورطين في الاعتداء عليه؛ لضبطهم وإحالتهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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