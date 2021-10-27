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«شلبي» لـ«قمة مستقبل السياحة»: تشجع على الاستثمار في «اليخوت»

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«شلبي» لـ«قمة مستقبل السياحة»: مصر تشجع على الاستثمار في «اليخوت» «شلبي» لـ«قمة مستقبل السياحة»: تشجع على الاستثمار في «اليخوت»

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قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار، خلال مشاركتها في قمة مستقبل السياحة، ان تشجع الاستثمار في سياحة اليخوت والسفن وما يعززه من وجود شواطئ بمصر ممتدة لأكثر من 2500 كيلو متر على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما أكدت نائب الوزير على أنه يمكن إيجاز مستقبل السياحة في أنه يرتكز على السياحة المستدامة من خلال توفير فرص عمل مختلفة في أنشطة مكملة للنشاط السياحي مثل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب الحاجة إلى الاستمرار في دعم منظومه التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية لدعم الأنشطة السياحية المختلفة.

المصرى اليوم

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