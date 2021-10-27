محافظ القليوبية يتابع منظومة رفع القمامة والإشغالات والتعديات من شبرا الخيمة

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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة منظومة القمامة والإشغالات والتعديات بشوارع مدينة شبرا الخيمة، وذلك في اطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المدينة، وتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل لمنع ظهور القمامة بالشوارع.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إن المحافظ بدأ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي، موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر، كما وجه بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق ترعة الاسماعيلية بطول 10 كم٢ بدءا من كوبري المظلات ومستشفى الناس وحتى الطريق الدائري، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال التطوير للحد من الكثافات المرورية في هذه المنطقة التي تربط بين محافظتي القليوبية والقاهرة، كما استمع المحافظ إلى شرح مجمل من مهندسي الموقع عن موقف تنفيذ المشروع والتي وصلت نسبة تنفيذه إلى 70 %، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بعدد من شوارع حي شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك باستخدام معدات المدينة وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بمدينة شبرا الخيمة، ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع أطنان من القمامة بشوارع المدينة ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.

واختتم «الهجان»، جولته بمتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.