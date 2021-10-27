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مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بإسنا جنوب الأقصر

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مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بإسنا جنوب الأقصر مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بإسنا جنوب الأقصر

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لقى طفل مصرعه، غرقا بمياه ترعة الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تلقي اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بلاغا من مركز شرطة إسنا، بناء على إشارة من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل طافية على مياه ترعة قرية الدير بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إسنا لعرضها على الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بدفن الجثة.

المصرى اليوم

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