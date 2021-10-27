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«الأعلي للأثار» يوافق على تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات

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«الأعلي للأثار» يوافق على تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات «الأعلي للأثار» يوافق على تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات

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استكمالا لدعم المجلس الأعلى للآثار للقطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة ، أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وافق في جلسته المنعقدة مساء أمس الثلاثاء، على تخفيض القيمة الإيجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات ودورات المياه بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة ٥٠٪؜ لشهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١، مشيرا إلى أن المجلس كان قد سبق ووافق على الإعفاء للمستأجرين بنسبة ٥٠٪؜ بداية من مارس ٢٠٢٠، ثم وافق على الإعفاء التام للمستاجرين منذ يونيو ٢٠٢٠، وحتى شهر أكتوبر ٢٠٢١، ليكون بذلك استمر هذه الإعفاءات لأكثر من عام ونصف.

المصرى اليوم

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