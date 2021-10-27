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مدرب الاتفاق "فلادان" : ”جمهورنا مؤثر ومؤازرتهم أمام التعاون مهمة .. وهديتنا لهم النقاط الثلاث"
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:38 مساءً
"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:38 مساءً
حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:38 مساءً
رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
وصفت بـ«الوحشية».. «شيفورليه» تستعرض سيارة جديدة في معرض بالولايات المتحدة الأمريكية
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
هوندا تعلن عن سعر سيفيك سي 2022..تبدأ تسليمها خلال هذا العام (فيديو)
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
3 طرق تثبت تلقيه.. الحكومة: عدم حصول المواطنين على اللقاح «حالة كسل»
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
«عظماء شبرا».. نبيلة عبيد تنشر صورة لنجوم الفن تصدرت مدخل أحد المقاهي الكبيرة
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
مؤلفة «حتة من القمر»: المسلسل رسالة لمن يمتلكون قلوب لم تنضج ويملؤها القبح
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
«على المواطنين التجمع في أحيائهم».. الذعر يصيب سكان أديس أبابا بعد تقدم «تيجراي»
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
في مراسم متواضعة.. الأميرة اليابانية ماكو تتزوج من صديقها وتودع القصر الإمبراطوري
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 27 أكتوبر 2021 09:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 04:20 مساءً
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