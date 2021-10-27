رئيس قطاع المتاحف يستعرض جهود وزارة السياحة والآثار في حفظ التراث الثقافي

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شارك مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار في المنتدى المتوسطي المقام افتراضيا بالعاصمة اليونانية أثينا والمعني بمجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة واستدامة الموارد الطبيعية والسياحة المستدامة في دول حوض البحر المتوسط.

وأوضح «عثمان» أن مشاركته جاءت في أحد جلسات المنتدي تحت عنوان «التراث الثقافي» والتي تناولت آليات حفظ التراث الثقافي لدى الدول المشاركة في المنتدى والمقترحات والتوصيات، الأمر الذي يعمل على توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكات مع دول حوض البحر المتوسط.

وخلال كلمته، استعرض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار في حفظ التراث الثقافي وإنجازاتها في هذا المجال، فضلا عن الخطة التي تنتهجها الوزارة في هذا الصدد، بالإضافة إلى استعراض بعض التوصيات من أجل تعزيز سبل التعاون مع دول حوض البحر المتوسط في مجال حفظ التراث الثقافي، ومواجهة تغير المناخ.

هذا بالإضافة إلى عرض فيلم عن أبرز المشروعات الاثرية التي تم افتتاحها خلال عامي 2020م، 2021، مشيرا إلى المشروعات التي تعكف وزارة السياحة والآثار على الإنتهاء منها تمهيدا لافتتاحها منها مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بطريق الكباش بالأقصر والمتحف المصري الكبير والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وذلك خلال اواخر هذا العام وبداية العام القادم.