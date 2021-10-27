وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع الدراسة في مدارس شمال سيناء

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يتابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، انتظام الدراسة في المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأشار رضوان إلى انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 449 مدرسة مقيد بها عدد 110 ألف 165طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.

من جانبها، أكدت مني أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، على توزيع الحقائب والأدوات المدرسية، المهداة من مشيخة الأزهر الشريف على مدارس الإدارة، موجهة خالص الشكر لفضيلة الامام الاكبر لما يقدمه من هدايا لطلاب شمال سيناء.

وأعلنت بثينة عبيد مطر، مدير عام مدرسة المساعيد للتعليم الاساسي بنين، عن عقد اجتماع لمجلس الأمناء والاباء والمعلمين في الساعة الرابعة عصرًا اليوم الاربعاء، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العملية التعليمية بالمدرسة.