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الحجرف: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث

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الحجرف: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث الحجرف: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث
أمين مجلس التعاون: نرفضها جملةً وتفصيلاً ونطالبه بعدم قلب الحقائق وبالاعتذار

الحجرف: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث

عبّر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف؛ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه التام جملةً وتفصيلاً لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي؛ التي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

واستنكر الأمين العام تعرُّض الوزير اللبناني لكل من المملكة العربية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال حديثه، متهماً إياهما بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية، على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014.

وطالب الأمين العام وزير الإعلام اللبناني، بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها؛ ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني، في المجالات والميادين كافة، وذلك بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واستنكر الأمين العام، دفاع وزير الإعلام اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية، في الوقت الذي يتجاهل فيه تعنت الحوثي ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الازمة اليمنية، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي المملكة العربية السعودية بالصواريخ والمسيّرات، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي أبناء الشعب اليمني الأعزل وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة.

وطالب الأمين العام، وزير الإعلام اللبناني، بعدم قلب الحقائق، كما طالبه بالاعتذار عمّا صدر منه من تصريحاتٍ مرفوضة، مؤكداً أن على الدولة اللبنانية أن توضّح موقفها تجاه تلك التصريحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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