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«على المواطنين التجمع في أحيائهم».. الذعر يصيب سكان أديس أبابا بعد تقدم «تيجراي»
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
صافرة القمة حائرة بين الثلاثي الدولي
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:32 مساءً
إصدار قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:26 مساءً
إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:25 مساءً
إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور)
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة
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الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان في العريش
-
الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 08:17 مساءً
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أسرار السوبرانوا العالمية فرح الديباني .. العربية الوحيدة الفائزة بجائزة أحسن مغنية في اوبرا باريس
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 27 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً
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