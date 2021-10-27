أخبار عاجلة

«على المواطنين التجمع في أحيائهم».. الذعر يصيب سكان أديس أبابا بعد تقدم «تيجراي» -
صافرة القمة حائرة بين الثلاثي الدولي -
إصدار قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الدخول إلى الأردن -
إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى -
إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور) -
وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا -
وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي -
محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها -
قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة -
ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يعمل بالطاقة الشمسية.. شاب سعودي يطوّر نظاماً لحماية الممتلكات

Print
يستعد لتسجيل 3 منتجات حديثة تمّ اختراعها لتطوير حساسات وأنظمة الحماية

يعمل بالطاقة الشمسية.. شاب سعودي يطوّر نظاماً لحماية الممتلكات

استطاع الشاب السعودي فاضل أحمد العوى "31" عاماً؛ أن يطوّر نظاماً ضمن مجال أنظمة الحماية "الكاميرات الشمسية" التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتستخدم لمراقبة المحال التجارية والمنازل، وكذلك الأماكن العامة والخاصة، ويمكن من خلالها الاتصال في حال محاولة شخصٍ غريبٍ الدخول إلى الموقع أو الوجود بالقرب منه.

ويستعد العوى؛ لتسجيل 3 منتجات حديثة تمّ اختراعها لتطوير حساسات وأنظمة الحماية الخاصة بـ "السيكورتي".

وأكّد العوى؛ المتخصّص في أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة ومجالات أخرى، أن مجال التكنولوجيا مجالٌ واسعٌ، وبإمكاننا كشباب سعوديين الإبداع فيه بفضل ما توليه لنا قيادتنا الحكيمة من اهتمامٍ وتدريبٍ متقن عبر برامجها التعليمية في المعاهد المتخصّصة والكليات وكذلك الجامعات، مبيناً أن المنتج الذي عمل على تطويره يعد مهماً للجميع، وهو جزءٌ لا يتجزّأ من المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن المنتج بعد أن ذاع صيته تواصلت معه إحدى الشركات العريقة في مجال الكاميرات من خارج المملكة تطلب تبني المنتج واحتكاره بمبلغ يعد مغرياً للغاية، لكن تمسكنا بالمنتج وتطويره واحتكار تسويقه تجعلنا نفخر لما قدّمنا، وما زلنا نسعى أيضاً لتطويره، فلا يوجد حد للتكنولوجيا، ونسعى أيضاً للبحث عن منتجات أخرى لتطويرها.

وطالب العوى؛ بأهمية اقتناء مثل تلك الأنظمة للمحافظة على الممتلكات، وكذلك الإطاحة بكل مَن تسوّل له نفسه العبث أو الاعتداء سواء بالسرقة أو التخريب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية

الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف

"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة

"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة

وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف

وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف