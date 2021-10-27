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كوريا الجنوبية تسجل 1952 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر

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كوريا الجنوبية تسجل 1952 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر كوريا الجنوبية تسجل 1952 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر
خلال الساعات الـ24 الماضية

كوريا الجنوبية تسجل 1952 إصابة جديدة بكورونا و871 حالة بمصر

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 حالات وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 356 ألفًا و305؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2797.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 42 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس، بلغ 326379 من ضمنهم 275637 حالة تم شفاؤها، و18375 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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