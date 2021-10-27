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مسبحة من الياقوت الأبيض و«كتاب ذهبي» في استفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

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مسبحة من الياقوت الأبيض و«كتاب ذهبي» في استفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور) مسبحة من الياقوت الأبيض و«كتاب ذهبي» في استفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

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في تقليد شهرى ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الأثار في الاسكندرية، تحت عنوان «أنت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور.

وشملت القطع المعروضة في الاستفتاء الشعبى، الذي حمل عنوان «رموز دينية»، مسبحة من الياقوت الأبيض مكونة من تسعة وتسعون حبة لها مئذنة وشاهدين وشرابه بأسلاك الفضة مطلية بالذهب.

وجاءت القطعة الثانية عبارة عن مسبحة من خشب الصندل مكونة من تسعة وتسعون حبة كروية وللمسبحة مئذنة وشرابة وشاهدين من الذهب ومحلاه بزخارف نباتية ومرصعة بالماس والزمرد، والقطعة الثالثة عبارة عن علبة من الذهب على شكل كتاب، والعلبة من الخارج منقوشة بطريقة الحفر الدقيق.

وينتهي التصويت على القطع الثلاثة بنهاية اكتوبر الجارى على ان يتم عرض القطعة الفائزة للجمهور مجانا خلال شهر نوفمبر المقبل.

‎ مسبحة من الياقوت الأبيض و"كتاب ذهبى" تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية (صور)
‎ مسبحة من الياقوت الأبيض و"كتاب ذهبى" تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية (صور)

المصرى اليوم

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