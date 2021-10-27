لجنه لتسوية موقف المتخلفين عن التجنيد في شمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء، عن عقد لجنة لتسوية موقف المتخلفين عن التجنيد، ممن تخطو سن الثلاثين، من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على إنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة ممن تخطوا سن الثلاثين.

وطالب المحافظ، من تخطوا سن الثلاثين بتجهيز المستندات المطلوبة لانهاء المواقف التجنيدية، وهي، صورة بطاقة الرقم القومي، أصل شهادة ميلاد حديثة، صورة من قسيمة الزواج، فيش وتشبيه حديث موجه للتجنيد، نموذج تأكيد بيانات من الأحوال المدنية، صورة البطاقة الورقية أن وجدت.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجان في مجالس المدن لتلقي طلبات المواطنين، على أن يكون المواطن المتقدم بالأوراق من أبناء محافظة شمال سيناء