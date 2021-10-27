لجنة للتفتيش على سناتر الدروس الخصوصية برأس غارب

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كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب بالبحر الأحمر لجان للمرور والتفتيش على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة راس غارب.

وأضاف حامد أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الوحدة المحلية والإدارة التعليمية، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وإدارة المباحث من قسم شرطة راس غارب ومارست اللجنة أعمالها بالمرور بقطاعات المدينة المختلفة، التأكد من عدم وجود سناتر أو دروس خصوصية، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بالمرور ومتابعة متابعة المجموعات الدراسية بالمدارس المكونة من الصفوف الثالث الاعدادى والأول والثاني من الثانوى العام والتجاري في عدة مدارس برأس غارب، والتأكد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب حفاظا على صحتهم وعدم انشار فيروس كورونا، فيما سيتم استمرار أعمال اللجنة يوميا طوال العام الدراسى للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.