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صحة شمال سيناء تدعو المواطنين للتطعيم ضد كورونا

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صحة شمال سيناء تدعو المواطنين للتطعيم ضد كورونا صحة شمال سيناء تدعو المواطنين للتطعيم ضد كورونا

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دعت مديرية الصحة في شمال سيناء، المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة، التوجه إلى مراكز التطعيم وتلقي لقاح كورونا، للفضاء على الفيروس ومنع انتشاره.

وأكدت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، على تحديد مواعيد العمل بمراكز التطعيم المختارة بواقع 12 ساعة يوميا لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في التسجيل وتلقى التطعيم بمراكز مستشفى العريش العام، الساحة الشعبية بالعريش، ونادى سيناء الرياضى بالعريش، حيث يبدأ العمل بها من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٩ مساء يوميا.

كما تم تحديد العمل بالمراكز الأخرى بواقع 6 ساعات يوميا بمراكز: إدارة مرور ضاحية السلام بالعريش، محكمة شمال سيناء بالعريش، الشهر العقارى بمجلس مدينة العريش، مستشفى بئر العبدالمركزى ببئر العبد، مستشفى نخل المركزى بنخل، مستشفى الشيخ زويد المركزى بالشيخ زويد، والحجر الصحى في الريسة بالعريش.. حيث تكون مواعيد العمل بها من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ٣ مساء كل يوم .

المصرى اليوم

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