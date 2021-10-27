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طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة

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طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة طقس لطيف الحرارة بشمال سيناء مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 10 وحتى 25 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19و27 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و26 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 10 و25 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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