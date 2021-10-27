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شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية اضطرابات جوهرية مع اعلان الصين أكبر منتج للصلب الخام عالميا عن تراجع كبير في حجم الإنتاج وهو الاكبر خلال الـ3 سنوات الماضية.

وتعرضت الأسواق إلى صدمة كبيرة في ظل نقص المعروض من الخام وسط تعافي الطلب العالمي، وهو ما ساهم في حدوث زيادة في أسعار الحديد وخامات التصنيع في العالم ومن بينها السوق المصرية، حيث تعتمد المصانع المحلية على استيراد الخامات من الخارج.

وشهدت أسعار الحديد الأسبوع الماضي زيادات سعرية بلغ متوسطها 1000 جنيه في الطن وسط توقعات بزيادات جديدة الفترة المقبلة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 لمتابعة تطورات الأسعار بعد الزيادة الكبيرة في اسعار الحديد خلال الإيام الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية، وساهمت القرارات التي اتخذتها الصين مؤخرا بشأن خفض الإنتاج في محاولة للحد من الانبعاثات الكربونية، في زيادة سعر الحديد عالميا، وتبعها أزمة أسعار الطاقة والتي تحد من قدرة المصانع على العمل بطاقاتها القصوي فضلا عن مشكلات الاضطرابات في سلاسل التوريد.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن متوسط سعر بيع حديد التسليح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، شهد استقرار بعد موجة الزيادات الأسبوع الماضي، بلغ متوسط سعر البيع 15 ألف 250 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ومن المتوقع أن يتجاوز سعرة 15550 جنيه للمستهلك، منوها إلى أن متوسط زيادات أسعار بيع حديد التسليح التي أعلنت عنها المصانع يتراوح ما بين 800-1000 جنيه في الطن.

وأوضح أن سعر الأسمنت لم يتأثر سلبا بالزيادات في سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الاسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل، مشيرا إلى أن متوسط سعر بيع الاسمنت اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 يصل إلى 1200 جنيه للطن بزيادة 100٪ عن سعر البيع قبل صدور قرارات تقييد الإنتاج.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الأسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليًّا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيًّا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2021.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 مليون طن سنويًّا وهو أعلي من متوسط الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 45 مليون طن سنويا.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر.

أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021:

أسعار حديد عز: 15 ألف جنيه للطن ومن المتنظر الإعلان عن زيادة جديدة

أسعار حديد المصريين: 15300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع بعد الزيادة

أسعار حديد الجيوشي: 15 ألف جنيه للطن بعد الزيادة

أسعار حديد الجارحي: 15250 جنيه بعد الزيادة

أسعار بيع حديد بشاي: 15299 جنيه للطن بعد الزيادة

أسعار بيع حديد العتال: 15200 جنيه للطن

أسعار بيع حدد الكومي: 15000 جنيه للطن

أسعار بين حديد الداخلية: 15500 جنيه للطن

أسعار بيع حديد المراكبي: 15000 جنيه للطن

وأسعار بيع حديد بيانكو: 15000 جنيه للطن.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة إعلان باقي المصانع قائمة الأسعار الجديدة لشهر أكتوبر.

أسعار بيع الاسمنت اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021

أسمنت المسلح 1120 جنيه للطن

أسمنت سيناء 1125 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1130 جنيها للطن

اسمنت النصر 1060 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1025 جنيها للطن

اسمنت السويس 995 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1060 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1075 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 985 جنيها للطن

أسمنت أسوان 960 جنيها للطن.