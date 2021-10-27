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«المخطط الصغير» ورش عمل لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في أسوان

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«المخطط الصغير» ورش عمل لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في أسوان «المخطط الصغير» ورش عمل لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في أسوان

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قامت إدارة التخطيط الاستراتيجى بتعليم أسوان ببدء تنفيذ ورشة عمل «المخطط الصغير» والتى تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية (١٠- ١٥ سنة) في ٢٠مدرسة لتدريب الطلاب على كيفية التخطيط السليم للمستقبل منذ الصغر ومدى أهمية التخطيط في توفير الوقت والجهد وتيسير خطوات التنفيذ وليتعلم الطالب أن يفكر كيف يجد نفسه في المستقبل .

وانطلقت اليوم الثلاثاء ورشة العمل الأولى بمدرسة على ناصر الابتدائية بمقر مركز مصادر التعلم بالمدرسة، بمشاركة فريق عمل التخطيط والمشروعات بالمديرية والادارات التعليمية ( دراو- أسوان )
وتضمنت ورشة العمل جزء نظرى لمدة عشر دقائق مصحوباً بعرض تقديمى (power point)، وتم توزيع رسومات وأوراق عمل للطلاب لمهن ووظائف يتطلعون لشغلها في المستقبل، وقام الطلاب بتلوينها ثم عرض تعليمى تحفيزى للطلاب.
ومن المقرر أن تعقد ورشة العمل الثانية بمدرسة الجمهورية ثم نجع المنشية ويقوم أعضاء إدارة التخطيط بكافة الإدارات بتنفيذ ورشة عمل «المخطط الصغير» في مدارس الإدارات الخمس.

المصرى اليوم

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