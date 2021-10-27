علاء نوح: الصفقات غير المقيدة ساهمت في خسارة إيسترن كومباني أمام المقاولون العرب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال علاء نوح المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، إنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه لاعبيه رغم الخسارة أمام المقاولون العرب، في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه طلب من لاعبيه الاستمرار على الأداء الجيد الذين ظهروا به أمام المقاولون العرب، على أن تتحسن النتائج في المباريات المقبلة، موضحًا أنه دفع بمحمد عصام كونه صاحب خبرات، ويعرف نقاط قوة وضعف المقاولون العرب جيدًا.

وأشار نوح، إلى أن الصفقات غير المقيدة والتي تقدر بـ5 لاعبين أجانب، أثرت بشكل كبير على نتيجة مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، مضيفًا «فوجئت عقب معسكر الإسكندرية، بعدم قيد اللاعبين رغم كونه خطأ إداري نتمنى أن يتم حله خلال الأيام المقبلة، على الرغم من فشل قيد 2 من الـ5 قبل فترة انتقالات يناير».