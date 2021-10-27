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السمري يكشف تحرير محضر ضد مدرب ومصير اللجنة المؤقتة

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السمري يكشف تحرير محضر ضد مدرب الزمالك ومصير اللجنة المؤقتة السمري يكشف تحرير محضر ضد مدرب ومصير اللجنة المؤقتة

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أكد حسين السمرى المدير التنفيذى لنادى ، أن أحد أولياء الأمور حرر محضرا ضد عادل المأمور مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين.

وقال حسين السمري في تصريحات تليفزيونية : «أحد أولياء الأمور قام بتحرير محضر ضد عادل المأمور، بسبب عدم مشاركة ابنه بشكل أساسى»، موضحًا : «المحضر تم اغلاقه بعد ادلاء عادل المأمور، بأقواله مشددًا أن الأمور لا تدار كذلك، وبات هناك أزمة بين اللاعب ومدربه».

وأشار حسين السمري، إلى أن ناديه يطالب بزيادة الجماهير في مباريات الدورى في الفترة المقبلة.

وتابع أن اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب مستمرة في مهام عملها ولم تتلق أي مخاطبات بشأن مصيرها.

المصرى اليوم

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