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عمر عصر : بدأت مسيرتي مع تنس الطاولة مع دسوق .. وسعيد بمتابعة المصريين للعبة

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عمر عصر : بدأت مسيرتي مع تنس الطاولة مع دسوق .. وسعيد بمتابعة المصريين للعبة عمر عصر : بدأت مسيرتي مع تنس الطاولة مع دسوق .. وسعيد بمتابعة المصريين للعبة

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قال عمر عصر لاعب منتخب في تنس الطاولة، إن منتخب نيجيريا، للرجال والسيدات هو المنافس الأول، ضمن أقوى 20 منتخبًا في العالم.

وأضاف عمر عصر خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بدايته في تنس الطاولة كانت من نادي دسوق التي تعد مشهورة للغاية في اللعبة بمصر، موضحًا أنه بعد ذلك أتيحت له الفرصة بالاختيار بين الأهلي والزمالك أو أندية من إسكندرية.

وأشار عمر عصر، إلى أنه كان سعيدًا بمتابعة الجماهير المصرية بشغف كبير لمبارياته في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، فضلًا عن البعثة المصرية التي كانت حريصة على متابعة مبارياته وتحفيزه بحماس كبير.

واختتم تصريحاته «فوجئت برسائل دعم كبيرة من الجماهير المصرية ومتابعة مستمرة رغم فرق التوقيت بين مصر واليابان، وهدفي لفت انتباه الجماهير للعبة تنس الطاولة وجذب مواهب جديدة لها».

المصرى اليوم

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