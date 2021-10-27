علاء نبيل: بداية الدوري الجديد «مثيرة» تنذر بقوة المسابق .. والزمالك استحق الفوز على إنبي

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قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، إن بداية الدوري الممتاز الموسم الجديد، رائعة ومثيرة لم نراها من قبل إلا في نهاية المسابقات الماضية، موضحًا أن مباراة الاتحاد السكندري وسموحة، التي انتهت بأربعة أهداف لمثلهم، مؤشر لقوة الدوري.

وأضاف نبيل خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الغزارة التهديفية أيضًا تؤكد قوة الدوري النسخة الحالية، فضلًا عن تسجيل 7 أهداف من نصيب الأجانب، وهو ما يؤكد مؤشر جيد بشأن نجاح الأندية في تعاقداتها مع المحترفين.

وتابع علاء نبيل، أن فوز الزمالك على إنبي، بثنائية نظيفة، كان مستحقا، وظهر بالمستوى الذي كان عليه في نهاية الدوري النسخة الماضية التي حسمها لصالحه، مشيرًا إلى أن إنبي فريق جيد وقدم أداء غير متوقع على الرغم من أن الأداء الذي ظهر به في المباريات الودية لم يكن بالشكل المطلوب.

واختتم أن سيراميكا كليوباترا، ظهر بأداء مميز أمام الجونة، رغم التعادل الذي لم يكن سلبيًا بالنسبة له كونه خارج ملعبه، مشيرًا إلى أن الهدف الذي أحرزه الفريق، نتيجة كرة تدرب عليها اللاعبين كثيرًا طيلة الفترة الماضية، خاصة وأن مثل هذه الأهداف لا يتم إحرازها بالصدفة.