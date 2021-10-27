علي غزال يكشف مفاوضاته مع الأندية المصرية للعودة

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قال على غزال مدافع الفريق الأول السابق لكرة القدم بسموحة ، إن عدد من الأندية بالدوري المصري تواصلت معه قبل انطلاق النسخة الجارية من الدوري، ولكن لم يكن هناك تقديرًا له.

وأضاف غزال خلال مداخلة تليفزيونية : «لم يكن هناك تقدير بالصورة التي أتوقعها فأعرف قيمتي جيدًا وقيمتي أن أكون في مكان جيد فلا يلزمني الأمر إذا لم أشعر في المكان براحة نفسية».

وأتم على غزال تصريحاته بالإشارة إلى أنه عاد للعب في مصر لأمور شخصية، قائلا: «لو عاد بي الزمن كنت سأعود للعب في مصر لأنني عدت لأمر شخصي ولكن لو الأمر كرويًا لم أكن لأعود».