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قال هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه راضِ عن الروح التي ظهر بها لاعبيه والأداء أيضًا على الرغم من النتيجة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام الجونة.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجونة، فريق محترم للغاية بقيادة رضا شحاتة، ويستحق التقدير، موضحًا أن فريقه أتيحت له أكثر من فرصة لكن لم يحالفه التوفيق في إنهاء تلك الهجمات، فضلًا عن بعض الأخطاء التحكيمية.

واستكمل تصريحاته، أن وجود باسم مرسي في الفريق إضافة قوية لخط الهجوم، بخلاف العناصر الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق، إلا أن سيراميكا كليوباترا تنتظر منهم الكثير، مشيرًا إلى أن ثنائية باسم مرسي وشادي حسين، ستكون قوية للغاية.

واختتم هيثم شعبان، تصريحاته، أن أحمد محسن، كان له دور كبير خلال المباراة وخلق فرصة لشريف دابو التي انفرد فيها بمرمى الجونة، موضحًا أن محسن لديه الكثير ليقدمه الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن فريقه سيخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة، بحثًا عن الثلاث نقاط، رغم صعوبة المهمة كونها أمام فريق يمتلك اسم كبير ومدرب صاحب خبرات.