أخبار عاجلة

إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور) -
وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا -
وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي -
محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها -
قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة -
ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان في العريش -
«أهلها يطلبون الدعاء لها».. أشرف زكي يكشف آخر تطورات حالة الفنانة سهير البابلي -
«قلقان من حاجة أهم» .. كلوب يعلق على أزمة المصافحة مع سيميوني -
مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير) -
وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هيثم شعبان: راضِ عن الروح والأداء أمام الجونة رغم التعادل ()

Print
هيثم شعبان: راضِ عن الروح والأداء أمام الجونة رغم التعادل (فيديو) هيثم شعبان: راضِ عن الروح والأداء أمام الجونة رغم التعادل ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه راضِ عن الروح التي ظهر بها لاعبيه والأداء أيضًا على الرغم من النتيجة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أمام الجونة.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجونة، فريق محترم للغاية بقيادة رضا شحاتة، ويستحق التقدير، موضحًا أن فريقه أتيحت له أكثر من فرصة لكن لم يحالفه التوفيق في إنهاء تلك الهجمات، فضلًا عن بعض الأخطاء التحكيمية.

واستكمل تصريحاته، أن وجود باسم مرسي في الفريق إضافة قوية لخط الهجوم، بخلاف العناصر الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق، إلا أن سيراميكا كليوباترا تنتظر منهم الكثير، مشيرًا إلى أن ثنائية باسم مرسي وشادي حسين، ستكون قوية للغاية.

واختتم هيثم شعبان، تصريحاته، أن أحمد محسن، كان له دور كبير خلال المباراة وخلق فرصة لشريف دابو التي انفرد فيها بمرمى الجونة، موضحًا أن محسن لديه الكثير ليقدمه الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن فريقه سيخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة، بحثًا عن الثلاث نقاط، رغم صعوبة المهمة كونها أمام فريق يمتلك اسم كبير ومدرب صاحب خبرات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

بالفيديو: هدف سالم الدوسري الأجمل في الجولة العاشرة من دوري المحترفين

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

كهربا يسجل هدفًا في ودية الأهلي والمرج على طريق «رونالدو» في توتنهام (فيديو)

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر

بالفيديو.. أطفال: بوليفارد رياض سيتي تغيّر 180 درجة و"العويران": تخيل أكثر وأكثر