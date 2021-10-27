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أكد أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قدم مباراة جيدة أمام إنبي.

كان الزمالك حقق الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية: «الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة في افتتاحية الدوري»، مشيرا إلى أن اللاعبين مستواهم سيرتفع مباراة بعد أخرى.

واوضح : «أحمد سيد زيزو كان الأفضل في مباراة الزمالك وإنبي، حيث كان هو مصدر الخطورة للفريق الأبيض»، مضيفًا أن الفوز سيعطي دفعة قوية للأبيض.

وأشار: «إنبي قدم مباراة جيدة في حدود الامكانيات المتاحة، وأن الفريق البترولي كان أفضل في الشوط الثاني».