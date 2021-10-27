حسام المندوه: «شروط بن شرقي ومش مهم الشعبية بتاعتنا»

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أكد حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أن البداية كانت مهمة وقوية بالنسبة للفريق ببطولة الدوري.

وقال المندوه عبر برنامج البريمو إن اللجنة الحالية تحارب في كل الاتجاهات لمصلحة نادي الزمالك.

وأشار إلى أن اللجنة المؤقتة تحاول بكل ما أوتيت من قوة لحسم ملف تجديد عقد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق.

وأكد أن بن شرقي طلب وضع شرط جزائي ووافق على التجديد، ولو كانت اللجنة الحالية تبحث عن الشعبية لدى جماهير الزمالك لقامت بالتجديد دون النظر لأي شئ آخر ولكنها تبحث عن مصلحة النادي على المدى البعيد.