إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة بخارية في المنيا

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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة بخارية في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعي السريع، أمام قرية المحرص بمركز ملوي، نتيجة السرعة الزائدة .

تسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص وهم عبدالناصر خالد أحمد، 59 سنة، موظف، وابنته «شيماء – 38 سنة»، وطفليها طه محمد طه، 7 سنوات، واياد، سنة واحدة، مقيمون جميعا، بمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي لتلقي العلاج، والتحفظ على الدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة.