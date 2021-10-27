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"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

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"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية "الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والباحة.

وتفصيلاً، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل والطائف والهدا وعشيرة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والنماص وتنومة وبلقرن وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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