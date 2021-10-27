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أهالي حي الريان بمكة: لا يوجد منفذ لنا للدائري الرابع.. والمعاناة مستمرة منذ 7 سنوات

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مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة: المقاول متعثر ونحاول إيجاد حلول لفتح الطريق

أهالي حي الريان بمكة: لا يوجد منفذ لنا للدائري الرابع.. والمعاناة مستمرة منذ 7 سنوات

طالب أهالي مخطط الريان وشارع الحج بوادي جليل تدخل أمانة العاصمة المقدسة بوضع حلول عاجلة لتنفيذ طريق ينفذ في الحي ليسهل عليهم الدخول والخروج منه على الرغم من قربهم من طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع)، ولاسيما أن عدم تنفيذه يجعلهم يتكبدون عناء خروجهم ودخولهم إلى الحي.

وتفصيلا، قال بندر العتيبي متحدث باسم أهالي حي الريان إن الشارع منفذ على الورق لكن غير منفذ على الطبيعة، وتم التواصل مع أمانة العاصمة المقدسة للأسف لم يتم التجاوب ونحن سكان الريان وشارع الحج وادي جليل لا يوجد لنا منفذ حتى الآن على طريق علي ابن أبي طالب "الدائري الرابع" ما يؤثر علينا في عملية الدخول والخروج من الحي وخصوصًا مخطط الريان.

أضاف: وهذا الطريق الموضح أعلاه هو المنفذ الرئيس إلى الخط الدائري الرابع ونحن نأمل من الأمانة بفتح الخط كما هو موضح في كروكي الحي، حيث طالبنا المسؤولين في الأمانة ولكن دون جدوى ولجأنا لصحيفة "سبق" لإيصال أصواتنا للجهات المعنية ووضع حل لمعاناتنا في عدم تنفيذ الطريق الذي يخدم أكثر من 10 آلاف نسمة.

من جانب آخر، أكد مسؤول مطلع بأمانة العاصمة المقدسة أن السبب الرئيس في عدم تنفيذ الطريق الرئيس لحي الريان يعود تعثر المقاول المنفذ لمشروع تقاطع علي بن أبي طالب مع طريق الملك فيصل ما أدى إلى تعطل استكمال المشروع لأكثر من سبع سنوات وأغلق الطرق التي تخدم الأحياء المتاخمة للطريق وتبذل أمانة العاصمة المقدسة جهودها لإيجاد حل لتعثر المشروع مع الجهات المختصة.

أهالي حي الريان بمكة: لا يوجد منفذ لنا للدائري الرابع.. والمعاناة مستمرة منذ 7 سنوات

أهالي حي الريان بمكة: لا يوجد منفذ لنا للدائري الرابع.. والمعاناة مستمرة منذ 7 سنوات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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