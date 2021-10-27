أخبار عاجلة

إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور) -
وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا -
وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي -
محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها -
قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة -
ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان في العريش -
«أهلها يطلبون الدعاء لها».. أشرف زكي يكشف آخر تطورات حالة الفنانة سهير البابلي -
«قلقان من حاجة أهم» .. كلوب يعلق على أزمة المصافحة مع سيميوني -
مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير) -
وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها"

Print
"التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها" "التحالف": اعتراض وتدمير مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن استهدفتا "نجران" و"مطار أبها"
أكد التعامل بحزم مع اعتداءات ميليشيا الحوثي العبثية ضد المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه قام باعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف بأن الدفاعات قامت باعتراض وتدمير طائرة مُسيَّرة مفخخة أخرى، حاولت استهداف مدينة نجران.

وقال التحالف: سنتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية

بمشاركة مديرية الصحة.. القنصلية السعودية تنظم حملة لتطعيم رعاياها بالإسكندرية

وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

وزير الخارجية اللبناني: الحوار مع السعودية هو السبيل الوحيد لحل الخلاف

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية

عون يتحدث مجددا عن الأزمة مع السعودية