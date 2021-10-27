أخبار عاجلة

إحباط محاولة تهريب 215 ألف قراص كيبتاجون المخدر مخباة في شحنة تفاح بنويبع (صور) -
وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا -
وزير التعليم العالي خلال مشاركته باليوم الأفريقي: التعليم يشهد تطورًا كبيرًا في عهد السيسي -
محافظ الأقصر يوجه بحصر التعديات المتبقية على أراضي أملاك الدولة تمهيدا لإزالتها -
قانون المرور الجديد .. «المصري اليوم» تكشف التعديلات الجديدة -
ختام الدورة التدريبية لحقوق الإنسان في العريش -
«أهلها يطلبون الدعاء لها».. أشرف زكي يكشف آخر تطورات حالة الفنانة سهير البابلي -
«قلقان من حاجة أهم» .. كلوب يعلق على أزمة المصافحة مع سيميوني -
مخاوف من موجه كورونا جديدة.. الحكومة الصينية تحث مواطنيها على تخزين الاحتياجات الأساسية (تقرير) -
وزير الخارجية اللبناني : اعتذار الحكومة عن تصريح قرداحي غير وارد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. سفير خادم الحرمين يحتفي بوزير الشؤون الإسلامية بالعاصمة الألبانية

Print
"آل الشيخ " يزور ألبانيا بصحبة وفد مرافق له تلبية لدعوة من "المشيخة"

بالصور .. سفير خادم الحرمين يحتفي بوزير الشؤون الإسلامية بالعاصمة الألبانية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، مساء يوم أمس الثلاثاء، حفل عشاء تكريماً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له الذي يزور ألبانيا حالياً، تلبية لدعوة من المشيخة الإسلامية بألبانيا لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين الصديقين.

وتفصيلاً، حضر حفل العشاء رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، ومفتي تيرانا الشيخ لاورن لولي، نائب السفير عبدالله بن سعد الشهري ومنسوبو السفارة، وعدد من منسوبي المشيخة الإسلامية في ألبانيا.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد وصل إلى ألبانيا يوم أمس الأول في زيارته الرسمية التي تأتي الزيارة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - اللذين يؤكدان على أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومد جسور التواصل مع العلماء والمشيخات الإسلامية بالعالم، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون لنشر منهج الوسطية والاعتدال ونشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي.

بالصور .. سفير خادم الحرمين يحتفي بوزير الشؤون الإسلامية بالعاصمة الألبانية

بالصور .. سفير خادم الحرمين يحتفي بوزير الشؤون الإسلامية بالعاصمة الألبانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية

الملتقى السعودي العُماني يستكشف الفرص الاستثمارية في الابتكار والتقنية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 16 مخالفاً لنظام البيئة لقيامهم بالصيد المخالف

"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة

"البحر الأحمر" توقِّع اتفاقية لإنشاء مصدر مستدام للمواد الغذائية من الشمس والمياه المالحة

وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف

وفد من "تعليم الأحساء" يزور مركز الأمير سلطان للتربية الخاصة فى الطائف