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«زى النهارده» وفاة قيصر إيفان الثالث 27 أكتوبر 1505

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«زى النهارده» وفاة قيصر روسيا إيفان الثالث 27 أكتوبر 1505 «زى النهارده» وفاة قيصر إيفان الثالث 27 أكتوبر 1505

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في موسكو وفى ٢٢ يناير١٤٤٠، ولد إيفان الثالث، أو إيفان الكبير، قيصر واسمه الأصلى إيفان فاسيليفيتش وحكم روسيا في الفترة من ١٤٦٢إلى ١٥٠٥، وهو الأمير المعظم لموسكو وقيصر روسيا، الذي خلص روسيا من الاعتماد على القبيلة الذهبية، وقام بتوسيع حدود الدولة، وضم إمارات وأراضى، وكان أبوه فاسيلى الثالث قد عينه ولياً للعهد وهوفى السادسة عشرة من عمره، وحين تولى العرش كان له من العمر٢٢سنة، وقد شارك إيفان الثالث في الحملات العسكرية ضد التتار، وهو موحد الأراضى الروسية وازدادت مساحة موسكو في عهده من ٤٠٠ ألف كيلومتر مربع إلى ما يزيد على مليونى كيلومتر مربع، وكان يضم الأراضى إلى دولته بشراء الأراضى أو بالقوة، وحررالدولة من المغوليين التتاربعد أن دامت سيطرتهم عليها ما يقرب من القرنين ونصف القرن بعد مواجهة الجيشين الروسى والتتارى في ١٤٨٠، وقد جعل نظام الدولة قيصرياً يتم فيه قمع أي محاولات للانفصال، وقام بإعادة بناء موسكو، وتشييد قصر جديد في الكرملين، وبناء كاتدرائية صعود مريم العذراء، وقد تم في عهده اعتماد شعار جديد لدولة موسكو، وهو عبارة عن نسر ذى رأسين، كما أصدر مجموعة القوانين الخاصة بتسيير أمور الدولة، مما ساعد في ترسيخ النظام الإقطاعى للملكية، وتشكيل طبقة النبلاء، التي صار يعتمد عليها الحكم القيصرى إلى أن توفى «زى النهارده» في ٢٧ أكتوبر ١٥٠٥ بعد تعيين ابنه فاسيلى الثالث ولياً للعهد.

المصرى اليوم

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