«الحديد والصلب الصينية»: إنتاج الصين من الصلب الخام يسجل أدنى مستوى له في 3 سنوات

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ذكرت جمعية الحديد والصلب الصينية، أن متوسط حجم الإنتاج اليومي من الصلب الخام في الصين سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في سبتمبر.

وقالت تشيوي شيو لي نائبة رئيس الجمعية في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن متوسط حجم الإنتاج اليومي في سبتمبر انخفض بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي إلى 2.46 مليون طن.

ولفتت تشيوي، إلى أن الانخفاض في الإنتاج ضروري، مع مواصلة الدولة السيطرة على الإنتاج وتكلفة الطاقة في صناعة الصلب

وعلى الرغم من ذلك، لم يؤثر تقلص في الإنتاج على أرباح مصانع الصلب الرئيسية بالصين. وفي الشهور التسعة الاولى من العام الجاري، زادت أرباح شركات الحديد والصلب الرئيسية في البلاد بنسبة 123% على أساس سنوي.

وحثت تشيوي على بذل المزيد من الجهود في بناء السلاسل للتصنيع والإمداد لتعزيز التنمية المنسقة بين الشركات في المراحل الأولى والنهائية.