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«قلت لماما مش عايزة اروح الفرح بكرة» .. ناهد السباعي تروي تجربة هروبها «يوم فرحها»

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«قلت لماما مش عايزة اروح الفرح بكرة» .. ناهد السباعي تروي تجربة هروبها «يوم فرحها» «قلت لماما مش عايزة اروح الفرح بكرة» .. ناهد السباعي تروي تجربة هروبها «يوم فرحها»

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روت الفنانة ناهد السباعي تجربة هروبها من حفل زفافها قبل يوم واحد من إقامته، قائلة: «قلت لماما مش عايزة اروح الفرح بكرة، قالت لي يلا ياحبيبتى».

وأضافت ناهد السباعي خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : «حصلت مشاكل ملهاش علاقة بيا بس حسيت أن المشاكل دي ماينفعش أعيش بيها في حياتي».

وتابعت :«لما بحس حد بيقولي جايبن لك عريس واتعرفي عليه بعملهم مصايب وبعيط وبنهار وبصوت».
يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي السينمائية فيلم «ماكو»، بطولة بسمة، وفيريال يوسف ومحمد مهران ونيكولا معوض وسارة الشامى ومنذر رياحنة وخالد أنور وعمرو وهبة وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج هشام الرشيدى.

المصرى اليوم

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