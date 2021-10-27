★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه سعيد بالبداية المبشرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في بطولة الدوري الممتاز، مشيرا إلى إن هناك إيجابيات كثيرة ظهرت في بداية المسابقة.

كان الزمالك حقق الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية: «فترة اللجنة الحالية لإدارة الزمالك ستنتهي يوم 23 نوفمبر المقبل».

وعن تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، قال «إن النادي لن يجدد مع اللاعب المغربي إلا بالشروط المناسبة.

وأضاف أن الإدارة لن تقبل بشروط هذلية للنادي مع أشرف بن شرقي، وأن الإدارة الحالية هي التي ستحاسب على عقده الجديد.