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«هشطفه» .. رضا توجه رسالة قاصية للمتنمرين على ابنتها نور ()

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«هشطفه» .. شيرين رضا توجه رسالة قاصية للمتنمرين على ابنتها نور عمرو دياب (فيديو) «هشطفه» .. رضا توجه رسالة قاصية للمتنمرين على ابنتها نور ()

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علقت الفنانة رضا ، على التنمر الذي تعرضت له ابنتها نور على «السوشيال ميديا، قائلة :«بيقولولها شكلك عامل كده ليه؟ أنا نفسي بقى يوروني هما شكلهم إيه، أنا أصلًا أكبر متنمرة في الدنيا».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي الذي يذاع على شاشة ON: «لما حد ييجي يتنمر على بنتي هشطفه وأزرعه في الأرض، وقررت إنى أسكت لكن عايزة أسأل الناس سؤال؟ فرجوني جمالكم وحلاوتكم وجسمكم ودرستوا فين وإتعلمتوا إيه ؟، وقبل ماتتنمر على حد لازم تشوف أنت أحسن منه»، والسوشيال ميديا بقت مؤذية جدا«.

يذكر أن أخر أعمال شيرين رضا فيلم «قمر 14»، وتدور قصته حول 5 حكايات مختلفة بطولة غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبدالرسول، ومحمد مهران، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، محمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، خالد النبوي، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

المصرى اليوم

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