جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-10-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات الأهلي وبرشلونة وريال مدريد وليفربول

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تنطلق جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة الأربعاء 27-10-2022 في عدد من المنافسات العربية والعالمية يأتي في مقدمتها الدوري المصري والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

للمزيد: الأهلي ضد الإسماعيلي .. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي عند الساعة الثامنة وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

تلعب مباراة بيراميدز ضد مصر المقاصة ويتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت عند الساعة الخامسة عصرًا.

برشلونة ضد رايو فايكانو عند الساعة السابعة وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت.

ريال مدريد وأوساسونا عند الساعة التاسعة عبر شاشة بي إن سبورت.

ريال بيتيس وفالنسيا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت.

مايوركا وإشبيلية عند الساعة السابعة عبر قناة بي إن سبورت.

إمبولي ضد إنتر ميلان الساعة التاسعة بتوقيت مصر على قناة الكالتشو موقع اليوتيوب.

كالياري وروما عند الساعة التاسعة وعلى نفس القناة.

أولمبيك مارسيليا ضد فريق نيس الساعة العاشرة على قناة ي إن سبورت 2.