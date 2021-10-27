دبي تحتفل بالفائزات بمسابقة تاي العالمية للنساء 2021

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دبي - " وكالة أخبار المرأة "

أعلنت تاي للنساء، المبادرة العالمية الرائدة من منظمة «تاي العالمية»، والمكرسة لتمكين النساء في جميع أنحاء العالم، وتقديم الدعم اللازم لتطوير مهاراتهن القيادية، وتنمية أعمالهن، اليوم، عن أسماء الفائزات في النسخة الثانية من مسابقة تاي العالمية للنساء.

هذا، وقد تم عقد نهائيات مسابقة تاي العالمية للنساء، في إطار فعاليات جيتكس جلوبال 2021، بالتزامن مع معرض «جيتكس نجوم المستقبل»، لدعم توسع الشركات الناشئة في المنطقة، وتسليط الضوء على أفضل المفاهيم الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في بيئة الأعمال، والمجتمع ككل.

في التصفيات شبه النهائية للمسابقة، قدمت سيدات الأعمال الست المرشحات، مفاهيم أعمالهن أمام لجنة تحكيم من أبرز قادة الأعمال، وذلك للفوز بجوائز نقدية بقيمة 100,000 دولار، ودعم عيني لتوسيع نطاق أعمالهن، قبل إعلان اللجنة عن الفائزات الثلاث:

• الفائزة بالجائزة الأولى، ومبلغها 75,000 دولار أمريكي: نيها جين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيرو سيركل» (مكتب تاي، نيودلهي). تهدف «زيرو سيركل»، إلى الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة، لإنتاج مواد تغليف مستدامة، ومساعدة الشركات على العمل في مستقبل خالٍ من الكربون.

• الفائزة بالجائزة الثانية، ومبلغها 15,000 دولار أمريكي: ميرا أرشد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ألت تيكس» (مكتب تاي نيويورك). تركز الشركة الناشئة في تورنتو، على إنشاء بديل مستدام للبوليستر، لجعل الموضة أكثر استدامة وأخلاقية.

• الفائزة بالجائزة الثالثة، ومبلغها 10,000 دولار أمريكي: فرح عمارة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «فريش سورس» (مصر، برعاية مكتب تاي دبي). تهدف شركة «فريش سورس»، إلى ربط المزارعين بالشركات التي تقدم حلول الميل الأخير.

تشير آخر تقارير «المراقب العالمي لريادة الأعمال» (GEM)، إلى زيادة ملحوظة في عدد الشركات العاملة التي تملكها النساء في جميع أنحاء العالم، ولكن لا يزال العدد أقل بصورة ملحوظة، عن عدد الشركات التي يملكها الرجال، حيث تبلغ نسبة الشركات التي أسستها النساء 6.2 ٪، مقابل 9.5 ٪ من الشركات التي أسسها الرجال، وهو ما تطمح الصناعة إلى تغييره، عبر إطلاق مبادرات هادفة، مثل مبادرة تاي للنساء، لتمكين رائدات الأعمال، وتوفير نفس الفرص وإمكانات الوصول إلى رأس المال لهن، للنجاح على المدى الطويل.

تلقت مسابقة تاي العالمية للنساء، برعاية تاي دبي، مشاركات من أكثر من 100 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، مصر، البحرين، الأردن، عمان والمملكة العربية السعودية. وكنتيجة لنتائج المسابقات المحلية، تم اختيار الشركات الناشئة المرشحة من 30 دولة، في صناعات تتراوح بين علوم الحياة والرعاية الصحية، التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا الصحية، تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، الفنون، الترفيه، الرياضة، الضيافة، التكنولوجيا، الإعلام والاتصالات، منتجات المستهلكين، تكنولوجيا المشاريع، البيئة، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا القانونية، والتكنولوجيا التعليمية.

تعليقاً على فوزها في مسابقة تاي العالمية للنساء 2021، أفادت نيها جين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيرو سيركل»، قائلة: «يسعدني الفوز بالجائزة الأولى في مسابقة تاي العالمية للنساء 2021، وأود أن أشكر القائمين على فرع تاي المحلي في نيودلهي، بالإضافة إلى كافة أعضاء برنامج تاي للنساء، على مستوى العالم، لهذه التجربة الاستثنائية. لقد تنافست مع مجموعة من أقوى الشركات الناشئة الجديرة بالفوز بالجائزة هذا العام، في رحلة مفعمة بالإلهام والتواضع، علمت خلالها مع فريقي بلا كلل، لنقدم للشركات مواد تغليف مستدامة، لنستشرف معهم مستقبلاً خالياً من الكربون. هذا الفوز، إشارة رائعة إلى تقبّل المجتمع العالمي هذه الفكرة، ونطمح في «زيرو سيركل»، إلى تقديم المزيد من المنتجات والحلول المستدامة، لمساعدة الشركات على تنفيذ المبادرات التي تقلل انبعاثات الكربون، حتى تصبح الصناعات الكبيرة خالية من التلوث في نهاية المطاف».

ومن جهتها، علقت نجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وأحد أعضاء لجنة تحكيم المشاركات الأولية لمسابقة تاي العالمية للنساء 2021، قائلة: «لقد اندهشت، بصفتي عضو في أحد المؤسسات الرائدة التي تدعمها الحكومة، لبناء وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، لرؤية مثل هذه المفاهيم المبتكرة والواعدة للأعمال، لدفع عجلة الاقتصاد، وتشغيله بطرق جديدة جريئة. بعد أن شاركت في العديد من المسابقات، لطرح المفاهيم التجارية، أود أن أحيي فريق تاي على تنظيمه هذه المبادرة الهادفة إلى تمكين القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم، للنجاح على كافة المستويات، وأتمنى لجميع المشاركات، التوفيق في تحقيق مهمتهن النهائية، المتمثلة في إنشاء بيئة عمل متنوعة، وأكثر شمولاً للنساء».

وفقاً لأحدث استبيان أجراه «مسح القيم العالمي»، حول عدم المساواة بين الجنسين، أفادت نصف رائدات الأعمال اللاتي تمت مقابلتهن تقريباً، عن مواجهة التحيز الجنساني أثناء مرحلة جمع رأس المال، وأبلغ أكثر من النصف، عن صعوبات في العثور على مرشد لتوجيههن خلال رحلة تأسيس شركاتهن.

صرح السيد أشيش بنجابي رئيس فرع تاي دبي، قائلاً: «يدفع التنوع في الأعمال إلى الابتكار، ولهذا، فإن إزالة الحواجز التي تعيق نجاح الشركات التي تديرها النساء، ضرورة اقتصادية. لقد تمكنا في تاي دبي، من خلال مبادراتنا المختلفة لتمكين النساء، مثل مبادرة تاي للنساء، من تزويد آلاف رائدات الأعمال بالدعم والإرشاد اللازمين، لتأسيس وإطلاق مشاريعهن الخاصة، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. ونعد بمواصلة التركيز على إزالة مختلف الحواجز التي تواجهها رائدات الأعمال، ونهدف دائماً إلى الاستثمار في النساء، للمساهمة بدفع التغيير الإيجابي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي».

وبوصفه أحد أعضاء لجنة التحكيم، علق السيد فادي غندور، الشريك الإداري في ومضة كابيتال، شركة رأس المال الاستثماري، قائلاً: «يكشف آخر تقارير ومضة، حول وضع الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التمويل الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن رائدات الأعمال المؤسسات، يمثلن 25 ٪ فقط من الشركات الناشئة في تلك المرحلة بالذات. لكن، على الرغم من التحديات القائمة، هناك دلائل مشجعة، تشير إلى الثقة المتزايدة لدى رائدات الأعمال، للمبادرة بتطوير شركاتهن الخاصة وإطلاقها. لقد شاهدنا اليوم الإمكانات العظيمة لرائدات الأعمال، وأنا على ثقة تامة بأننا سنتمكن، عبر المشاركة في المزيد من المبادرات الهادفة، مثل تاي للنساء، على تشجيع وتحفيز المزيد من النساء، على ريادة الأعمال، وتسهيل رحلتهن الريادية، ما سيؤثر في النهاية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد، ويرفع من معدلات التوظيف والإنتاجية».

استناداً إلى أفضل الممارسات من النوادي المحلية للمبادرات، التي تركز على تمكين النساء ورائدات الأعمال، ستؤدي مبادرة «تاي للنساء»، إلى تعزيز وبناء القدرات النسائية، زيادة شبكات التواصل، تبادل المعرفة، إبراز الشركات والريادات القائمة وراءها، ما يوفر مساحة آمنة لرائدات الأعمال للتعلم والنمو، دون عوائق أو أحكام مثبطة.