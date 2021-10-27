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بـ 17 صوتًا مقابل صفر.. لقاح "كورونا" للأطفال يحصل على الموافقة النهائية

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بـ 17 صوتًا مقابل صفر.. لقاح "كورونا" للأطفال يحصل على الموافقة النهائية بـ 17 صوتًا مقابل صفر.. لقاح "كورونا" للأطفال يحصل على الموافقة النهائية
الخبراء: فوائد اللقاح تفوق جميع المخاطر إلى حد كبير

بـ 17 صوتًا مقابل صفر.. لقاح

صوت مستشارو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA ) لصالح الموافقة على منح لقاح كوفيد - 19 "فايزر" للأطفال من 5 الى 11 عامًا.

وانتهى تصويت لجنة الخبراء في الهيئة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء (11 مساءً بتوقيت الرياض) لصالح منح اللقاح بـ 17 صوتًا مقابل صفر مع امتناع صوت واحد، وأكد الخبراء أن فوائد اللقاح تفوق أي المخاطر لحد كبير.

وأشار مصدرٌ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أنه لم يتم تحديد موعد إطلاق حملة تلقيح الأطفال في الوقت الحالي إلا أنه توقع أنه سيتم إطلاق الحملة في الولايات المتحدة مطلع شهر نوفمبر المقبل، وستتبعها عدة دول كذلك.

وناقش الفريق خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، وهي حالة التهاب في القلب، تم العثور عليها في عدد قليل من الشباب والمراهقين الذين تلقوا بعض أنواع اللقاحات، إلا أنه لم يتم اكتشاف هذه الحالات في دراسة الأطفال على الرغم من أنها كانت صغيرة ومحدودة لاكتشاف المخاطر المحتملة.

ويتوقع أن يتم نشر لقاح الأطفال في المدارس ومناطق الترفيه الخاصة بالأطفال إلى جانب الصيدليات والمرافق الصحية الأخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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