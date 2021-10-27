بالصور .. سفير خادم الحرمين يحتفي بوزير الشؤون الإسلامية بالعاصمة الألبانية

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"آل الشيخ " يزور ألبانيا بصحبة وفد مرافق له تلبية لدعوة من "المشيخة"

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، مساء يوم أمس الثلاثاء، حفل عشاء تكريماً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له الذي يزور ألبانيا حالياً، تلبية لدعوة من المشيخة الإسلامية بألبانيا لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التعاون في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدين الصديقين.

وتفصيلاً، حضر حفل العشاء رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام في جمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، ومفتي تيرانا الشيخ لاورن لولي، نائب السفير عبدالله بن سعد الشهري ومنسوبو السفارة، وعدد من منسوبي المشيخة الإسلامية في ألبانيا.

وكان وزير الشؤون الإسلامية قد وصل إلى ألبانيا يوم أمس الأول في زيارته الرسمية التي تأتي الزيارة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - اللذين يؤكدان على أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومد جسور التواصل مع العلماء والمشيخات الإسلامية بالعالم، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون لنشر منهج الوسطية والاعتدال ونشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي.