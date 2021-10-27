أحزان في أوسيم .. مصرع طفلين شقيقين في حريق شقة

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لقي طفلان شقيقان مصرعهما، مساء أمس الثلاثاء، في حريق بشقة سكنية في أوسيم بالجيزة.

وأثارت الحادثة، مشاعر حزن بين أهالي منطقة بشتيل محل سكن الطفلين.

جهات التحقيق، قررت عقب السيطرة على الحريق، انتداب خبراء المعمل الجنائي، لكشف أسباب الحريق.

ونقل جثتي الطفلين إلى مشرحة المستشفى، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطفلين الضحيتين، هما: دياب محمد، 5 سنوات، وشقيقه عبده.

وكانت غرفة النجدة، تلقت بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة على الحريق.