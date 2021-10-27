رسمياً .. الأهلي يعين مدربا جديدا لفريق كرة اليد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رسميا مساء الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 عن تعيين مدرب جديد للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي في الفترة الأخيرة وخسر لقب كأس السوبر الإفريقي لصالح غريمه التقليدي الزمالك مما منح الأخير بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية «سوبر جلوب» ممثلاً عن القارة السمراء.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي جرى مساء بمقر النادي بالجزيرة بشكل رسمي على طلب طارق محروس، رئيس جهاز كرة اليد، بتعيين نجم منتخب مصر السابق في اللعبة ‏أشرف ‏عواض مدربًا بالفريق الأول لكرة اليد.‏