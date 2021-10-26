محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي

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تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع تطوير الوحدة الصحية بالرمادي قبلي، والتي تخدم 16.3 ألف نسمة، وتم إنشاؤها بتكلفة 27.3 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 65 % من ضمن 112 وحدة صحية و11 مستشفى يجري الاستعداد لتجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة إجمالية 11،7 مليار جنيه، بجانب تفقده لمركز الغسيل الكلوي بالرمادي قبلي بطاقة 36 سريرا، و27 ماكينة غسيل كلوي.

واستكمل أشرف عطية، جولته بافتتاح مدرسة الرمادى قبلى الإبتدائية والتي شهدت تنفيذ مشروع الإحلال الكلى لها بتكلفة 8 ملايين جنيه، وبطاقة 16 فصلا دراسيًا، وتتكون من أرضى و3 أدوار علوية، حيث تم دخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجاري، ويأتي تنفيذ هذه الأعمال بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، والتي تقوم بتنفيذ 62 مشروعا بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة إجمالية 390 مليون جنيه.

وقام عطية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالزنيقة، بنسبة تنفيذ 35%، وفور الإنتهاء من ذلك تفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالرمادى قبلى بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 25%، حيث أنه يتم إنشاؤه على مساحة 650 م2 من بين إنشاء 31 مجمع خدمى، وأختتم محافظ أسوان جولته بتفقد مشروع توسعة مدرسة الرمادى قبلي الثانوي الصناعي المشتركة بتكلفة 19.6 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 60٪ وتضم 3 أجنحة بإجمالى 39 فصلا دراسيًا منها جناح مخصص لفصول الطاقة الشمسية، علاوة على 3 ورش للأعمال الصناعية.