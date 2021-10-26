جامعة سوهاج: 5 مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. والمستشفى الجديد تتكلف مليار و200 مليون

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هنأ الإعلامي أحمد موسى الدكتور مصطفى عبدالخالق بتوليه رئاسة جامعة سوهاج، أمس الإثنين، خلفًا للدكتور أحمد عزيز.

وقال "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بتطعيم أغلب الجامعة من طلاب وأساتذة جامعات وهيئة تدريس، مؤكدًا فتح 5 أماكن للتطعيم داخل الجامعة.

وأوضح أن الكثير من الطلاب حصلوا على التطعيم بلقاح كورونا، لافتًا إلى أن «الجميع يُشهر كارت التطعيم على أبواب الجامعة قبل الدخول».

وأضاف أن هناك مقر تابع للتطعيم خارج أسوار الجامعة لمن لم يحصلوا على اللقاح، مشيرًا إلى حصول 55% من أساتذة الجامعة على اللقاح، وحصول أكثر من 50% من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنه جاري إحصاء من حصلوا من الطلاب على التطعيم خارج الجامعة، فيما حصل 25% من الطلاب المترددين على الجامعة على التطعيم.

وأكد أن المستشفى الجديد بسوهاج يُمثل صرحًا عمرانيًا تكلف مليار و200 مليون جنيه، وتم فرشه من أجهزة طبية ومكاتب، مشيرًا إلى أن المستشفى الجديد به 40 جهاز غسيل كلوي، ويُمثل هدية الرئيس لكل أبناء جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن محافظة سوهاج من أكبر المحافظات المستفيدة من برنامج حياة كريمة؛ حيث تستفيد جميع قراها ونجوعها في شتى المجالات من أعمال بنية تحتية ومباني ومدارس وخلافه، موضحًا أن مستشفى جامعة سوهاج يُجري جراحات عديدة؛ فيما سيمنح المستشفى الجديد خدمات طبية جديدة ومميزة يستفيد منها جميع المواطنين.